В резиденцию Макрона пришло письмо с человеческим пальцем

В Елисейский дворец накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии, который отмечается 14 июля, пришло письмо с человеческим пальцем. Об этом пишет газета Valeurs Actuelles.





Издание также сообщает, что человека, которому принадлежит часть руки, уже нашли, а отправитель письма пока спецслужбами не установлен.





13 апреля посольство Франции в России получило посылку с костями. Содержимое обнаружили, когда пропускали посылку через сканер. Внутри посылки, предположительно, находились кости мелкого животного или птицы.





Бандероль вынесли за пределы посольства, на место вызвали полицию. Останки животного находились в белом пакете с подписью «Почта России», рассказал источник газеты «Известия».