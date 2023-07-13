СКР возбудил дело из-за исчезновения четырех человек в Туапсе после потопа

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения четырех человек в Туапсе после разгула стихии. Среди пропавших один несовершеннолетний. Спасатели, следователи и сотрудники полиции ищут людей в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии.





В пресс-службе управления Следственного комитета Краснодарского края уточнили, что речь идет о трех жителях дома в поселке Тюменском Туапсинского района, который в ночь на 12 июля оказался смыт в реку Казачья Щель. Она впадает в Черное море.





Еще один пропавший — 67-летний житель того же поселка. Он находился в автомобиле ВАЗ-2107, смытом потоками воды в море, добавили в ведомстве.





По уголовному делу сотрудниками СК проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.





12 июля в оперативном штабе Краснодарского края заявили о трех пропавших без вести в Туапсинском районе. Позднее это число увеличилось до четырех. В МЧС сообщили, что спасатели эвакуировали из леса в Туапсинском районе группу туристов из 40 человек, среди которых было 37 детей.





Мощный ливень в Туапсинском районе начался в ночь на 12 июля. Тогда за три часа выпало 144 миллиметра осадков, после чего были подтоплены дома. Режим ЧС из-за сильных ливней ввели в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района.





В оперативном штабе региона сообщили, что к вечеру 12 июля вода сошла или была откачена со всех выявленных территорий и домовладений. Остаются подтопленными подвалы многоэтажек и одно из складских помещений.





В населенных пунктах расчищают территории, восстанавливают поврежденные объекты инженерной инфраструктуры. Всего в районе, где бушевала стихия, были подтоплены 650 придомовых территорий, подвалы, подъезды и первые этажи 39 многоэтажек.