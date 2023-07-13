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В Иркутской области мужчина задушил ребенка сожительницы из-за плача
Мальчику было полтора года undefined
Новости

В Иркутской области мужчина задушил ребенка сожительницы из-за плача

Мальчику было полтора года

Следственное управление СКР по Иркутской области сообщило, что в поселке Куйтун местный житель избил, а затем задушил полуторагодовалого ребенка своей сожительницы. Свое поведение отчим объяснил тем, что пасынок не переставая громко плакал. 


Мальчик скончался на месте от удушения, говорится в сообщении ведомства. Мужчина задержан. В ходе допроса обвиняемый сознался в убийстве. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).


23 июня стало известно, что в селе Тутура Жигаловского района Иркутской области трехлетний мальчик утонул в бочке с водой. Ребенок купался в ней под присмотром 11-летней сестры, но в какой-то момент она отвлеклась и случилась трагедия.


По данным главка МВД, объем бочки с водой составлял тысячу литров. Ребенок воспитывался в многодетной семье, которая является полной и на учете не состоит. Мать в момент происшествия готовила еду на кухне, уточнили в полиции.


9 июля в Иркутске обнаружили тело девочки полутора лет, которую искали с июня, рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по региону. По данным следствия, тело ребенка было найдено в реке Ушаковка у моста в районе ТЦ «Флагман». Родители выпивали и не уследили, когда пропала дочь. 

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#дети #убийство #иркутская область
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