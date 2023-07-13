На шахте «Листвяжной» в Кузбассе впервые после трагедии возобновили добычу угля

На шахте «Листвяжная» приступили к горным работам по добыче угля после аварии, которая случилась в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «СДС-Уголь».





Отмечается, что коллектив «Листвяжной» приложил максимум усилий, чтобы «шахта соответствовала всем требованиям промбезопасности», цитирует сайт организации слова ее директора Виктора Ануфриева.





В пресс-службе также отметили, что специалисты провели анализ противопожарной защиты шахты. Уже согласована программа развития горных работ шахты на 2023 год.





25 ноября 2021 года в результате взрыва метана и последующего пожара в шахте погиб 51 человек, пострадали 63. После трагедии были задержаны директор шахты Сергей Махраков и совладелец холдинга «СДС-Уголь» Михаил Федяев.