В Амурской области в детском саду отравились 17 детей

В Амурской области в детском саду №16 «Золотая рыбка» сразу у 17 детей были выявлены признаки отравления, после чего работу дошкольного учреждения образования приостановили на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП России.





По словам приставов, сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства. В детском саду не было чистящих средств, москитных сеток, не соблюдались требования к дезинфекции игрушек.





У детей была выявлена энтеровирусная инфекция. Их состояние оценивается как удовлетворительное, лечение малыши проходят амбулаторно.





Утром 12 июля стало известно, что в Орске Оренбургской области отравились 36 детей в возрасте от трех до шести лет, восемь из них госпитализировали. Предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция. Все пострадавшие — воспитанники детских садов из разных районов города. Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.





Дети отравились, предположительно, йогуртом от Новотроицкого молокозавода, говорилось в сообщении. Вся молочная продукция предприятия будет изъята из оборота, работу завода приостановят, заявили в администрации.