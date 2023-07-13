Сальдо сообщил о продолжающихся попытках ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины продолжают безуспешные попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста.





Он подчеркнул, что противник пытается «перебросить мелкие группы», но сказать, что он там закрепился, нельзя». По словам Сальдо, большая часть лодок артиллерией уничтожаются еще на воде.





1 июля в Министерстве обороны РФ заявили, что российские силы ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу. Члены ДРГ прибыли на двух моторных лодках и попытались высадиться на остров Антоновский в Херсонской области, уточнил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.





2 июля Российская армия уничтожила подразделения украинской армии, которые находились в районе острова Антоновский, у моста с таким же названием в Херсонской области.