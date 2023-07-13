Лавров: Передача Украине истребителей будет рассматриваться Россией как ядерная угроза

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что если Запад отправит Киеву истребители F-16, то «сам факт появления подобных систем» у Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет рассматриваться Российской армией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, заявил Лавров газете «Лента.ру».





Он подчеркнул: российская сторона уже проинформировала ядерные державы, такие как США, Великобритания и Франция, что «не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие». По словам Лаврова, «военные не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет».





4 июля глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украина не получит западные истребители, в том числе американские F-16, до конца своего контрнаступления. Обучение пилотов и техников, создание логистики, способной обслуживать западные боевые самолеты, невозможно до окончания украинского контрнаступления, сказал Бауэр в интервью радиостанции LBC. Он также призвал не смешивать обсуждения действий ВСУ и их потребностей в современных истребителях.





Украина неоднократно заявляла, что нуждается в западных боевых самолетах. В конце мая президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками начнут обучение украинских летчиков управлению истребителей четвертого поколения, в том числе F-16.