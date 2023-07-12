Дуда заявил о готовности НАТО перебросить около 100 тысяч солдат в Польшу в случае угрозы

Североатлантический альянс принял план, который позволит перебросить в Польшу около 100 тысяч солдат в случае реальной угрозы для страны. Об этом польский президент Анджей Дуда сообщил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.





По его словам, войска будут введены в случае нападения, например, на Брестские ворота (со стороны Бреста в Белоруссии). Дуда отметил, что это положение утверждено в планах обороны Североатлантического альянса.





30 июня премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии.





25 марта президент России Владимир Путин сообщил, что РФ передала Белоруссии оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», способный нести ядерное оружие. РФ также помогла белорусским ВВС переоборудовать 10 самолетов под применение тактического ядерного оружия.





16 июня Путин заявил, что первые ядерные заряды доставлены в Белоруссию, до конца 2023 года эта работа будет проделана в полном объеме.