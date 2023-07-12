Компании Пригожина после инцидента с ЧВК «Вагнер» заключили контракты на поставку питания на миллиард рублей

Инцидент с ЧВК «Вагнер», произошедший 24 июня, не отразился на заключении связанными с бизнесменом Евгением Пригожиным компаниями многомиллионных контрактов с властями. RTVI выяснил, что после 24 июня было заключено девять контрактов на организацию питания в школах и больницах на общую сумму свыше одного миллиарда рублей.





Крупнейший контракт на сумму более чем в 705 миллионов рублей достался ООО «Продфутсервис». Ею владела Елена Ляшун, которая до этого была гендиректором «Конкорд плюс», принадлежащей Пригожину. Заказчиком выступило управление образования администрации подмосковных Мытищ.





Согласно договору, «Продфутсервис» будет заниматься поставками питания для учащихся муниципальных школ с 2023-го по 2025 год. При этом другими поставщиками стали также связанные с Пригожиным ООО «АВК», ЗАО «Комбинат дошкольного питания» (КДП), а также ООО «Руссоцкапитал».





В числе других заказчиков связанных с Пригожиным компаний числятся больницы и поликлиники, находящиеся под управлением московского Департамента здравоохранения — с ними заключено пять контрактов на сумму свыше 82,4 миллиона рублей.





Кроме того, контракт на организацию питания заключен с детским лагерем «Артек» (свыше 260 миллионов рублей), еще два аналогичных договора — с подмосковными больницами (более 16,6 миллиона рублей).





В ответ на запрос RTVI о контракте на организацию питания для лечебно-оздоровительного центра при МИД России с ООО «АВК» в дипведомстве подчеркнули, что ранее с этим поставщиком проблем не было, поэтому и оснований для расторжения договора нет. В Департаменте здравоохранения Москвы RTVI уточнили, что расторжение подобных контрактов с фирмами осуществляется в соответствии с федеральным законодательством России.





24 июня бизнесмен Евгений Пригожин объявил, что вагнеровцы блокировали Ростов-на-Дону. Бизнесмен потребовал встречи с главами Минобороны и Генштаба. Против Пригожина открыли уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Путин назвал действия руководства ЧВК «Вагнер» предательством и ударом в спину.





Вечером 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин заявил, что решил остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Путин 26 июня выразил признательность Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. 27 июня ФСБ прекратила уголовное дело против Пригожина о попытке мятежа.