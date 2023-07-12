Генсек ООН Гутерриш направил Путину письмо с предложением по продлению зерновой сделки

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш 11 июля направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложением, нацеленным на продление зерновой сделки. Об этом на брифинге для журналистов рассказал официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.





Он подчеркнул, что генсек ООН готов к дальнейшему взаимодействию с Россией по своим предложениям по зерновой сделке. Отправленное им письмо затрагивает предложение по расчету через Россельхозбанк, в частности, устранение препятствий для финансовых транзакций через него.





По данным ООН, Россия уже получила письмо генсека и сейчас изучает его. В письме Гутерриш выразил готовность к дальнейшим контактам.





7 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ООН не справилась с выполнением российской части договоренностей в рамках зерновой сделки. По ее словам, в данной организации понимают, что реализация соглашения с их стороны была полностью провалена.





17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о продлении зерновой сделки на 60 дней — до 17 июля 2023 года. Позже его слова подтвердили и в МИД России, уточнив, что РФ не станет продлевать сделку после этого срока, если не будут решены все проблемные вопросы.