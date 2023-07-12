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Суд арестовал двух срезавших скальп с парня в Подмосковье на два месяца
Один из задержанных признал вину undefined
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Суд арестовал двух срезавших скальп с парня в Подмосковье на два месяца

Один из задержанных признал вину

Суд отправил на два месяца под стражу двух мужчин, срезавших Электростали кожу с головы 19-летнего Юрия Маркова из-за его прически. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области. Один из задержанных признал вину, но уточнил, что не помнит произошедшего.


По данным ТАСС, второй задержанный рассказал, что они с товарищем выпивали в лесу, когда к ним подошли два молодых человека с длинными волосами. Они начали общаться по поводу прически, после чего товарищ мужчины «попросил сбегать за ножом». По его словам, когда он вернулся, пострадавший уже был весь в крови. Свою вину задержанный не признал.


В ближайшее время с участием задержанных продолжится проведение следственных действий. Они пробудут под стражей до 10 сентября 2023 года.


В подмосковной Электростали группа мужчин срезала часть кожи с головы 19-летнего парня из-за его зеленого ирокеза. Нападавшим якобы не понравился внешний вид парня. Первого злоумышленника задержали 10 июля — это житель Коми 1999 года рождения. Второй задержанный — житель Калужской области 1993 года рождения, заявили в МВД России.


По факту произошедшего в Электростали возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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#подмосковье #электросталь #арест #рф
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