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Хватит кормить Германию и Японию: в Госдуме поддержали ограничения на ввоз западных иномарок из Армении
В думском комитете по защите конкуренции объяснили, что бизнесмены из недружественных стран перестанут наживаться на россиянах Фото: Global Look Press / Aleksandr Schemlyaev
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Хватит кормить Германию и Японию: в Госдуме поддержали ограничения на ввоз западных иномарок из Армении

В думском комитете по защите конкуренции объяснили, что бизнесмены из недружественных стран перестанут наживаться на россиянах

Фото: Global Look Press / Aleksandr Schemlyaev

В Госдуме поддержали действия Федеральной таможенной службы (ФТС), начавшей пресекать случаи занижения стоимости со стороны бизнеса при растаможке автомобилей из Армении и Киргизии. Иномарки поступают в страну в рамках серого импорта с недостоверными сведениями о цене. Ужесточение контроля со стороны ФТС лишит поддержки бизнес в недружественных странах, производящих эти автомобили. Таким мнением поделился с Daily Storm зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Алексей Ситников.


«Если европейские производители не хотят нам продавать автомобили, хотя им выгодно не терять этот рынок, но каким-то образом их автомобили удается завезти в обход, поддерживая этим бизнес в недружественных странах, это, наверное, не очень хорошо», — считает депутат.


Ситников напомнил, что для россиян серый импорт автомобилей невыгоден, поскольку на территории РФ автомобили все равно продают по ценам рынка.


«Предприниматели пытаются нажиться на проблемах россиян, а россияне страдать не должны. Внутри России эти автомобили продаются по рыночной стоимости. Эти предприниматели, используя возможные лазейки в законодательстве либо нарушая его, извлекают дополнительную прибыль из сложившейся ситуации», — объяснил парламентарий.


Ситников подытожил, что почвы для изменения законодательства в этой сфере нет, вопросы лежат в компетенции ФТС и других исполнительных органов. Однако в ближайшее время думский комитет по защите конкуренции изучит этот факт и даст собственную оценку, заверил депутат. 


Ранее стало известно, что Федеральная таможенная служба начала отслеживать иномарки из Киргизии и Армении, растаможенные с занижением цены. Уличенным в нарушении продавцам-импортерам придется доплатить разницу с заниженной таможенной ставки. Если они этого не сделают, у покупателей-физлиц могут изъять автомобили, а юрлица оштрафовать в размере двойной стоимости товара.

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#импорт #госдума #таможня #автомобили
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