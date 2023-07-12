Хватит кормить Германию и Японию: в Госдуме поддержали ограничения на ввоз западных иномарок из Армении

В Госдуме поддержали действия Федеральной таможенной службы (ФТС), начавшей пресекать случаи занижения стоимости со стороны бизнеса при растаможке автомобилей из Армении и Киргизии. Иномарки поступают в страну в рамках серого импорта с недостоверными сведениями о цене. Ужесточение контроля со стороны ФТС лишит поддержки бизнес в недружественных странах, производящих эти автомобили. Таким мнением поделился с Daily Storm зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Алексей Ситников.





«Если европейские производители не хотят нам продавать автомобили, хотя им выгодно не терять этот рынок, но каким-то образом их автомобили удается завезти в обход, поддерживая этим бизнес в недружественных странах, это, наверное, не очень хорошо», — считает депутат.





Ситников напомнил, что для россиян серый импорт автомобилей невыгоден, поскольку на территории РФ автомобили все равно продают по ценам рынка.





«Предприниматели пытаются нажиться на проблемах россиян, а россияне страдать не должны. Внутри России эти автомобили продаются по рыночной стоимости. Эти предприниматели, используя возможные лазейки в законодательстве либо нарушая его, извлекают дополнительную прибыль из сложившейся ситуации», — объяснил парламентарий.





Ситников подытожил, что почвы для изменения законодательства в этой сфере нет, вопросы лежат в компетенции ФТС и других исполнительных органов. Однако в ближайшее время думский комитет по защите конкуренции изучит этот факт и даст собственную оценку, заверил депутат.





Ранее стало известно, что Федеральная таможенная служба начала отслеживать иномарки из Киргизии и Армении, растаможенные с занижением цены. Уличенным в нарушении продавцам-импортерам придется доплатить разницу с заниженной таможенной ставки. Если они этого не сделают, у покупателей-физлиц могут изъять автомобили, а юрлица оштрафовать в размере двойной стоимости товара.