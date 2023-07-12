В Москве задержали блогера-трансгендера по подозрению в распространении порно

Сотрудники полиции в Москве задержали блогера-трансгендера Хилми Форкса. Его подозревают в публичной демонстрации и распространении порнографии. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.





По ее словам, следствием ОМВД РФ по Даниловскому району возбуждено уголовное дело в отношении блогера по пункту «б» части 3 статьи 242 УК (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, совершенные с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей).





В настоящее время в отношении Форкса избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, расследование уголовного дела пока продолжается.





Мизулина поблагодарила полицейских, министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, официального представителя МВД Ирину Волк и прокурора Москвы Дениса Попова за «оперативную реакцию на наше обращение и работу по защите интересов детей и подростков». По словам глава Лиги безопасного интернета, «справедливость восторжествовала».





Ранее Форкс вернулся в Россию из Армении и устроил драку с посетителем сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» в Москве. Блогер уехал из РФ в конце января 2023 года. Это произошло после того, как против него и блогера-трансгендера Даши Корейки возбудили дела о пропаганде ЛГБТ.