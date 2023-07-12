Медведев заявил, что Россия находится «за гранью» войны с НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал создание Совета Украина — НАТО. Он напомнил, что в 2002 году уже был создан аналогичный Совет Россия — НАТО. Однако теперь альянс и РФ находятся «за гранью» войны, подчеркнул политик.





На своей странице в Twitter Медведев также предположил, что этот совет прекратит свое существование «в связи с исчезновением одной из сторон».





Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ подвел итоги первого дня саммита НАТО в Литве. По его словам, все западные лидеры оказались «до идиотизма» предсказуемы и обязались увеличить военную помощь Киеву. Он отметил, что это — тупик, а «третья мировая все ближе».





Медведев также прокомментировал обстрел города Токмака в Запорожской области кассетными бомбами. По его словам, произошедшее означает лишь одно — «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».





11 июля оперативные службы города Токмака в Запорожской области сообщили, что ВСУ обстреляли населенный пункт, по предварительной информации, применив кассетные боеприпасы. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде в сторону Васильевки.