Байден пошутил, что Украина может вступить в НАТО за один час 20 минут

Президент США Джо Байден пошутил, что Украину могут принять в НАТО за один час 20 минут, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. Американский лидер и президент Украины Владимир Зеленский провели двустороннюю встречу на саммите в Вильнюсе.





Байден не дал Зеленскому ответить на вопрос корреспондента о намерениях Киева вступить к альянс, назвав его несодержательным.





Американский и украинский лидеры выступили перед репортерами по завершении двусторонней встречи, состоявшейся на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Начало переговоров началось с шутки Байдена о том, что Украина «застряла» вместе с американцами, и США никуда не денутся.





В ходе встречи Байден отметил, что знает, как Зеленский нервничает из-за медленной скорости поставок вооружений, но заверил, что США сделают все возможное, чтобы это исправить. Президент Украины в свою очередь поблагодарил коллегу за 43 миллиарда долларов финансовой помощи, подчеркнув, что деньги идут «на жизни украинцев, на жизни европейцев».