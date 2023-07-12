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ЧВК «Вагнер» передала Минобороны «грады», «ураганы» и сотни танков
Всего военное ведомство приняло более двух тысяч единиц вооружений и техники undefined
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ЧВК «Вагнер» передала Минобороны «грады», «ураганы» и сотни танков

Всего военное ведомство приняло более двух тысяч единиц вооружений и техники

Вооруженные силы России завершают прием боеприпасов и военной техники от ЧВК «Вагнер», сообщили в Министерстве обороны. Всего было передано свыше двух тысяч единиц. Вся тяжелая техника свозится на полевые базы, чтобы не допустить повреждения асфальтированных дорог.


В военном ведомстве рассказали, что среди переданного вооружения — танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, РСЗО «Град», «Ураган», ЗРК «Панцирь», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» 122-мм, 2С3 «Акация» 152-мм, 2С5 «Гиацинт» 152-мм, 2С4 «Тюльпан» 240-мм, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое оружие.


Кроме того, Минобороны приняло более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.


При этом несколько десятков единиц техники, отмечается в сообщении Минобороны в Telegram-канале, ни разу не применялись ЧВК «Вагнер» в боевых условиях. Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы. Там Вооруженные силы РФ проводят техобслуживание и подготовку для использования вооружения.


Гусеничная техника, самоходные артиллерийские установки большой мощности и танки свозятся на полевые базы колесными тягачами на тралах, а колесная — прибывает своим ходом.

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#военная техника #чвк вагнер #минобороны #вооружение
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