Минобороны: МиГ-31 был поднят в воздух из-за приближения норвежского самолета к российской границе

Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы приблизившимся к ней патрульным самолетом Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.





В ведомстве уточнили, что при приближении истребителя иностранный самолет выполнил разворот от госграницы РФ и не допустил ее нарушения.





В Минобороны подчеркнули, что полет истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Пересечение воздушных трасс и опасное сближение с иностранным воздушным судном РФ не допущено.





25 мая истребители Су-35 и Су-27 в небе над Балтийским морем сопроводили два бомбардировщика США, летевших к границе РФ. Как рассказали в Минобороны, самолеты засекли средства контроля воздушного пространства при приближении к границе. Ее нарушение не было допущено.





15 мая Су-27 сопроводил над Балтийским морем два патрульных самолета НАТО, направлявшихся в сторону российской границы. Иностранные борты идентифицировали как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» Германии и патрульный противолодочный самолет «Атлантик-2» Франции.