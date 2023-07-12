В комиссии по этике «Единой России» заявили, что не будут заниматься депутатом Булавиновым, пока силовики не докажут, что он избивал свою жену

В партийной комиссии «Единой России» по этике пока не обсуждают дальнейшую судьбу депутата и экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова. Бывшая жена ранее обвинила его в избиении. Члены комиссии не намерены обсуждать ситуацию, пока не получат доказательств вины Булавинова от регионального отделения и органов следствия.





«Когда будет вопрос, будем обсуждать. Мы же не органы дознания. Если коллеги из нижегородской организации либо компетентные органы обозначат эту историю, тогда и будем разговаривать. А сейчас что это будут за умозрительные рассуждения?» — сообщил Daily Storm член комиссии и сенатор Александр Карелин.





Его слова подтвердил другой представитель партийной комиссии, пожелавший остаться инкогнито.





«Комментарий дала региональная организация. Сейчас правоохранительные органы разбираются. Давайте дождемся каких-то выводов. А чем мы должны заниматься, если идет проверка и никакой ясности нет?» — объяснил собеседник издания.





Ранее нижегородское региональное отделение «Единой России» аналогичным образом прокомментировало скандал вокруг Вадима Булавинова.





«Если противоправные действия депутата получат подтверждение, то со стороны партии будут приняты все необходимые решения по нахождению его в партийных рядах. Позиция партии остается неизменной — вне зависимости от заслуг, положения, статуса противоправные действия и проступки недопустимы, заслуживают самого жесткого осуждения и соответствующей реакции. Она, безусловно, будет дана после объективного и всестороннего разбирательства», — гласит комментарий нижегородской ячейки единороссов.





В комиссии Госдумы по депутатской этике уже заявили, что не планируют рассматривать дело о возможном избиении Булавиновым своей бывшей жены. По словам зампреда комиссии Ярослава Нилова, это «внутрисемейный вопрос».





«Депутат, он не 24 часа в сутки депутат. Вы сами сказали, что у него какие-то семейные события, в том числе, которые имеют юридические последствия. Значит, компетентные органы разберутся. А комиссия по этике работает строго по положению. Должно быть соответствующее обращение, далее это обращение рассматривается и принимается решение. У комиссии ограниченные инструменты: это предложить извиниться, предложить лишить слова. Считаю, что вопрос [Булавинова] — в данном случае не вопрос комиссии, а вопрос внутрисемейный, прежде всего», — заявил Нилов изданию «Подъем».





Ранее Вадим Булавинов уже был участником скандалов. В 2014 году депутата сняли с авиарейса Аликанте — Москва за «неадекватное поведение» в нетрезвом виде. А в 2017 году его задерживали в «состоянии сильного опьянения» за рулем автомобиля.