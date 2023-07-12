Белорусский спецназ будет заниматься боевой подготовкой вместе с ЧВК «Вагнер»

Бойцы частной военной компании «Вагнер» будут тренироваться вместе с белорусскими солдатами. Об этом сообщил заместитель главы МВД республики Николай Карпенков. Он отметил, что у вагнеровцев есть бесценный опыт, который пригодится белорусским спецподразделениям.





О планах сотрудничества с ЧВК «Вагнер» замглавы МВД сказал журналистам после проверки боевой готовности отряда специального назначения «Тайфун» в городе Гродно. Карпенков, в частности, заявил, что в настоящий момент «идут переговоры с представителями ЧВК «Вагнер».





Они вместе с белорусами «будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт», отметил Карпенков. Вместе с российскими бойцами будут тренироваться группы СОБра и «Алмаза», добавил он.





Карпенков пояснил, что основное предназначение отрядов спецназа — «повышение боевых возможностей в особых условиях». В частности, это борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.





Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Евгения Пригожина, называющего себя основателем ЧВК «Вагнер», на территорию республики. Однако 6 июля Лукашенко сообщил, что бизнесмен уже находится в Петербурге или Москве.





По словам политика, вагнеровцы сейчас в своих лагерях. Лукашенко заявил, что в недавнем разговоре с ним Пригожин говорил о намерении «работать во благо России и выполнять свой долг до конца».





Глава республики признался: его не беспокоит то, что в Белоруссии может быть размещено какое-то количество бойцов ЧВК. Все знания, которые они накопили на фронте, будут рассмотрены и использованы для подготовки, считает Лукашенко.





Белорусский лидер рассказал, что в его стране не возводятся никакие новые лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер». Власти республики предлагали компании несколько бывших военных городков, но у руководства ЧВК «другое видение по размещению», сказал Лукашенко, при этом отказавшись раскрывать перед журналистами детали.





До этого Лукашенко говорил, что власти республики помогут ЧВК «Вагнер», если те захотят «какое-то время перекантоваться», но лишь за счет самой военной компании.