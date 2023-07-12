Новости
Новости
St
Белорусский спецназ будет заниматься боевой подготовкой вместе с ЧВК «Вагнер»
Ванеровцы передадут военным республики свой бесценный опыт, заявили в МВД Белоруссии undefined
Новости

Белорусский спецназ будет заниматься боевой подготовкой вместе с ЧВК «Вагнер»

Ванеровцы передадут военным республики свой бесценный опыт, заявили в МВД Белоруссии

Бойцы частной военной компании «Вагнер» будут тренироваться вместе с белорусскими солдатами. Об этом сообщил заместитель главы МВД республики Николай Карпенков. Он отметил, что у вагнеровцев есть бесценный опыт, который пригодится белорусским спецподразделениям.


О планах сотрудничества с ЧВК «Вагнер» замглавы МВД сказал журналистам после проверки боевой готовности отряда специального назначения «Тайфун» в городе Гродно. Карпенков, в частности, заявил, что в настоящий момент «идут переговоры с представителями ЧВК «Вагнер».


Они вместе с белорусами «будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт», отметил Карпенков. Вместе с российскими бойцами будут тренироваться группы СОБра и «Алмаза», добавил он.


Карпенков пояснил, что основное предназначение отрядов спецназа — «повышение боевых возможностей в особых условиях». В частности, это борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.


Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Евгения Пригожина, называющего себя основателем ЧВК «Вагнер», на территорию республики. Однако 6 июля Лукашенко сообщил, что бизнесмен уже находится в Петербурге или Москве.


По словам политика, вагнеровцы сейчас в своих лагерях. Лукашенко заявил, что в недавнем разговоре с ним Пригожин говорил о намерении «работать во благо России и выполнять свой долг до конца».


Глава республики признался: его не беспокоит то, что в Белоруссии может быть размещено какое-то количество бойцов ЧВК. Все знания, которые они накопили на фронте, будут рассмотрены и использованы для подготовки, считает Лукашенко.


Белорусский лидер рассказал, что в его стране не возводятся никакие новые лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер». Власти республики предлагали компании несколько бывших военных городков, но у руководства ЧВК «другое видение по размещению», сказал Лукашенко, при этом отказавшись раскрывать перед журналистами детали.


До этого Лукашенко говорил, что власти республики помогут ЧВК «Вагнер», если те захотят «какое-то время перекантоваться», но лишь за счет самой военной компании.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Охрана границ с ЕС и тренировки белорусских бойцов: военные эксперты рассказали, чем ЧВК «Вагнер» может быть выгодна Лукашенко

Президент Белоруссии считает, что бояться «вагнеровцев» не следует, ведь они поделятся с местными военными боевым опытом 27 июня 2023
Dailystorm - Охрана границ с ЕС и тренировки белорусских бойцов: военные эксперты рассказали, чем ЧВК «Вагнер» может быть выгодна Лукашенко
#белоруссия #евгений пригожин #учения #военные #чвк вагнер
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»