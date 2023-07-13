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Минцифры вслед за Минпромторгом и «Ростехом» запретит сотрудникам использовать iPhone в служебных целях
Соответствующий приказ в настоящее время находится на согласовании undefined
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Минцифры вслед за Минпромторгом и «Ростехом» запретит сотрудникам использовать iPhone в служебных целях

Соответствующий приказ в настоящее время находится на согласовании

Минцифры России планирует на следующей неделе запретить сотрудникам использовать iPhone в служебных целях. Данный вопрос прорабатывается также и по подведомственным организациям. Об этом журналистам заявил замглавы ведомства Александр Шойтов в кулуарах Форума будущих технологий.


Шойтов указал, что соответствующий приказ в настоящее время находится на согласовании. Когда он будет одобрен, телефоны американской компании будут запрещены для служебного использования сотрудниками ведомства.


13 июля «Ростех» запретил своим сотрудникам, включая все организации, входящие в госкорпорацию, пользоваться iPhone в служебных целях. Глава пресс-службы холдинга Леонид Хозин рассказал Daily Storm, что работников переведут на отечественные смартфоны на базе ОС «Аврора». Он сообщил, что отказ от Apple в госкорпорации был связан с вопросами безопасности.


Одним из первых ввести запрет на использование техники Apple в служебных целях решил Минпромторг РФ. Об этом 12 июля сообщил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков. При этом он отмечал, что в настоящее время запрет пока не действует — его введут лишь с 17 июля.

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#запрет #минцифры #iphone #рф
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