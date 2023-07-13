МОК отказался пригласить Россию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не пригласит Россию и Белоруссию к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в установленную дату 26 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК. В организации уточнили, что примут окончательное решение по допуску спортсменов России и Белоруссии в «соответствующее время».





26 июля МОК разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 национальным олимпийским комитетам, но письма не получат РФ, Белоруссия и Гватемала, отстраненная с сентября 2022 года.





В МОК подчеркнули, что в случае с Россией и Белоруссией решение было принято в связи с санкциями, введенными из-за спецоперации на Украине.





28 марта президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований спортсменов из РФ под нейтральным флагом, но лишь в том случае, если они не поддерживают проведение спецоперации.





Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал подобные рекомендации МОК неприемлемыми. Он также отметил, что нейтральный статус является нарушением прав человека.