Народный артист России Краско попал в реанимацию

Актер Иван Краско попал в реанимацию. Об этом сообщили помощница 92-летнего народного артиста России Дарья Пашкова и его директор Вячеслав Смородинов. В январе Краско перенес инсульт.





Смородинов заявил телеканалу «Звезда», что пожилому актеру стало плохо на даче и он успел позвать сына на помощь. Артист был доставлен в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова. По словам директора Краско, у него в последнее время наблюдались проблемы с речью.





«Может быть, последствия инсульта, может, сам инсульт», — сказал Смородинов в комментарии «360».





При этом помощница актера Дарья Пашкова заявила РБК, что Краско стало плохо утром. По словам Пашковой, артист «пожаловался на левую часть тела, сейчас она не работает у него — левая рука и нога». Она также подтвердила, что Краско скорая увезла в Центр имени Алмазова.





У Краско по меньшей мере было два инсульта. В 2021 году актер переболел COVID-19. Позднее он проходил реабилитацию после отслоения сетчатки глаза. В июле 2022 года Краско вновь госпитализировали. Смородинов тогда назвал предварительной причиной «непорядки с сердцем и жидкость в легких».





Иван Краско — известный советский и российский актер. В 1992 году ему присвоили звание народного артиста России. Краско больше 50 лет служил в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской в Северной столице. Играл в фильмах «Принц и нищий» (1972), «Сын полка» (1981), «Семен Дежнев» (1984), «Господин оформитель» (1988), «Привет, малыш!» (2001), в сериалах «Сержант милиции» (1974), «Россия молодая» (1981-1982), «Мастер и Маргарита» (2005) и других.





Артист является лауреатом премии «Золотая маска». Кроме того, Краско озвучивал героев мультфильмов — например, короля в «Карлике Носе», Святогора в «Алеше Поповиче и Тугарине Змее».





Иван Краско был женат четыре раза. Один из его сыновей, Андрей Краско, также известный артист, умер в 2006 году от сердечной недостаточности на съемках фильма «Ликвидация».