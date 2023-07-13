Новости
Новости
St
Народный артист России Краско попал в реанимацию
Причиной госпитализации 92-летнего актера, по предварительным данным, стал инсульт undefined
Новости

Народный артист России Краско попал в реанимацию

Причиной госпитализации 92-летнего актера, по предварительным данным, стал инсульт

Актер Иван Краско попал в реанимацию. Об этом сообщили помощница 92-летнего народного артиста России Дарья Пашкова и его директор Вячеслав Смородинов. В январе Краско перенес инсульт.


Смородинов заявил телеканалу «Звезда», что пожилому актеру стало плохо на даче и он успел позвать сына на помощь. Артист был доставлен в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова. По словам директора Краско, у него в последнее время наблюдались проблемы с речью.


«Может быть, последствия инсульта, может, сам инсульт», — сказал Смородинов в комментарии «360».


При этом помощница актера Дарья Пашкова заявила РБК, что Краско стало плохо утром. По словам Пашковой, артист «пожаловался на левую часть тела, сейчас она не работает у него — левая рука и нога». Она также подтвердила, что Краско скорая увезла в Центр имени Алмазова.


У Краско по меньшей мере было два инсульта. В 2021 году актер переболел COVID-19. Позднее он проходил реабилитацию после отслоения сетчатки глаза. В июле 2022 года Краско вновь госпитализировали. Смородинов тогда назвал предварительной причиной «непорядки с сердцем и жидкость в легких».


Иван Краско — известный советский и российский актер. В 1992 году ему присвоили звание народного артиста России. Краско больше 50 лет служил в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской в Северной столице. Играл в фильмах «Принц и нищий» (1972), «Сын полка» (1981), «Семен Дежнев» (1984), «Господин оформитель» (1988), «Привет, малыш!» (2001), в сериалах «Сержант милиции» (1974), «Россия молодая» (1981-1982), «Мастер и Маргарита» (2005) и других.


Артист является лауреатом премии «Золотая маска». Кроме того, Краско озвучивал героев мультфильмов — например, короля в «Карлике Носе», Святогора в «Алеше Поповиче и Тугарине Змее».


Иван Краско был женат четыре раза. Один из его сыновей, Андрей Краско, также известный артист, умер в 2006 году от сердечной недостаточности на съемках фильма «Ликвидация».

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

«Резкий удар в голову»: отдыхавший на даче Иван Краско попал в реанимацию с инсультом

Директор артиста Вячеслав Смородинов отметил, что актер пытался шутить, но при этом с трудом держался на ногах 25 августа 2021
Dailystorm - «Резкий удар в голову»: отдыхавший на даче Иван Краско попал в реанимацию с инсультом
#артисты #реанимация #иван краско
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»