Херш: Байден обещал Эрдогану многомиллиардный кредит в обмен на одобрение заявки Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану кредит по линии Международного валютного фонда (МВФ) в размере до 13 миллиардов долларов. В обмен Турции необходимо было одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявил журналист Сеймур Херш на платформе Substack со ссылкой на неназванный источник.





По его словам, выгодоприобретателями в этой сделке стали бы обе стороны. Турции, указал Херш, нужны средства для восстановления инфраструктуры и жилищного фонда страны после разрушительных землетрясений. Байден при этом просто одержит «очередную политическую победу».





Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган пообещал как можно скорее направить в парламент Турции протокол о присоединении Швеции к НАТО. При этом он уточнил, что Швеция в ответ также будет поддерживать усилия республики по вступлению в Европейский союз.





Вскоре слова Столтенберга подтвердил сам Эрдоган. Он заявил, что Турция нацелена на скорейшее рассмотрение парламентом протокола Швеции на вступление в НАТО, подчеркнув, что данную задачу планируют завершить по возможности «в ближайшее время».





Швеция подала заявку в НАТО совместно с Финляндией в мае 2022 года. В апреле 2023-го Хельсинки стал 31-м членом Североатлантического альянса. Кроме Турции, заявку Швеции на присоединение к НАТО пока не одобрила Венгрия.