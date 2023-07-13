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Херш: Байден обещал Эрдогану многомиллиардный кредит в обмен на одобрение заявки Швеции в НАТО
По словам журналиста, Турции необходимы эти средства из-за острого финансового кризиса undefined
Новости

Херш: Байден обещал Эрдогану многомиллиардный кредит в обмен на одобрение заявки Швеции в НАТО

По словам журналиста, Турции необходимы эти средства из-за острого финансового кризиса

Президент США Джо Байден пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану кредит по линии Международного валютного фонда (МВФ) в размере до 13 миллиардов долларов. В обмен Турции необходимо было одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявил журналист Сеймур Херш на платформе Substack со ссылкой на неназванный источник.


По его словам, выгодоприобретателями в этой сделке стали бы обе стороны. Турции, указал Херш, нужны средства для восстановления инфраструктуры и жилищного фонда страны после разрушительных землетрясений. Байден при этом просто одержит «очередную политическую победу».


Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган пообещал как можно скорее направить в парламент Турции протокол о присоединении Швеции к НАТО. При этом он уточнил, что Швеция в ответ также будет поддерживать усилия республики по вступлению в Европейский союз.


Вскоре слова Столтенберга подтвердил сам Эрдоган. Он заявил, что Турция нацелена на скорейшее рассмотрение парламентом протокола Швеции на вступление в НАТО, подчеркнув, что данную задачу планируют завершить по возможности «в ближайшее время».


Швеция подала заявку в НАТО совместно с Финляндией в мае 2022 года. В апреле 2023-го Хельсинки стал 31-м членом Североатлантического альянса. Кроме Турции, заявку Швеции на присоединение к НАТО пока не одобрила Венгрия.

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