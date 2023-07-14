Японский производитель автомобилей Isuzu ушел из России

Японский автомобильный концерн Isuzu покинул российский рынок, сообщает агентство Kyodo. Активы в России предприятие передало компании «Соллерс», с которым вела бизнес на паритетной основе.





Отмечается, что еще в марте 2022 года компания из-за санкций вынужденно приостановила производство грузовиков на заводе в Ульяновске (АО «Исузу Рус») из-за нехватки комплектующих, однако впоследствии сборку так и не возобновили.





После остановки производства Isuzu неоднократно подтверждала, что продолжает работу в России. Компания выплачивала зарплату своим сотрудникам и собирала шасси.





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