В Анкаре заявили, что разъяснили Москве передачу командиров «Азова» Киеву

Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в эфире Haberturk сообщил, что Турция объяснила России решение передать Украине командиров нацбатальона «Азов»*. По его словам, со стороны Анкары «были приведены соответствующие объяснения» и «ситуация прояснилась».





Челик не привел подробностей разговора. Он отметил, что напряженности в отношениях двух стран нет.





8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом касательно возвращения на Украину из Турции пяти командиров «Азова», которые должны были оставаться там до окончания конфликта.





В Кремле эти действия назвали абсолютным нарушением достигнутых ранее договоренностей, как с турецкой стороны, так и со стороны украинских властей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сказал, что решение вернуть на Украину командиров «Азова» связано с провалами контрнаступления ВСУ.





Прокопенко, Паламарь, Хоменко, Волынский и Шлега оказались в Турции после обмена пленными в сентябре 2022 года. Москва тогда получила более 50 пленных, в том числе украинского политика Виктора Медведчука, Киев — свыше 200.





*«Азов» — нацбатальон, признан террористической организацией и запрещен в РФ