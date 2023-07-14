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Премьер Шмыгаль сообщил, что Европа отправит Украине более 400 миллионов евро
Эти деньги планируется направить на восстановление страны, подчеркнул он undefined
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Премьер Шмыгаль сообщил, что Европа отправит Украине более 400 миллионов евро

Эти деньги планируется направить на восстановление страны, подчеркнул он

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и страны ЕС выделят Украине свыше 400 миллионов евро. По его словам, средства направят на наиболее актуальные проекты. 


7 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине альянс выделит дополнительный пакет помощи в размере 500 миллионов евро. Об этом генсек сказал на пресс-конференции в Брюсселе. Столтенберг добавил, что в пакет войдут горючее, запчасти и медикаменты.


В мае стало известно, что правительство Бельгии передаст Украине 92 миллиона евро, полученных в виде части налогов на прибыль от замороженных в стране активов России на 250,6 миллиарда евро. Половину от этой суммы намерены потратить на оружие, а остаток — на гуманитарную помощь.


В декабре 2022 года Венгрия наложила вето на принятия Европейским советом поправок, позволивших бы выделить Украине в 2023 году 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Власти страны пояснили, что Венгрия не желает, чтобы ЕС оказался «сообществом государств-должников вместо сообщества сотрудничающих государств». При этом венгерский премьер Виктор Орбан предложил всем странам Евросоюза использовать средства из собственного бюджета для помощи Киеву.


Ранее правительство Венгрии решило выделить 187 миллионов евро в качестве льготного кредита Украине, отметив, что это будет именно вклад страны «в общую помощь ЕС в размере 18 миллиардов евро, но не через общую программу».

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#деньги #украина #шмыгаль #европа
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