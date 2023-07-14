Путин заявил, что юридически ЧВК «Вагнер» не существует

Президент России Владимир Путин заявил, что легализация частных военных компании — отдельный вопрос, которым должны заниматься Госдума и правительство, так как в стране нет закона о ЧВК.





Путин в интервью газете «Коммерсантъ» добавил, что группы «Вагнер» «юридически не существует». Президент считает, что «рядовые бойцы «Вагнера» воевали достойно», а тот факт, «что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление».





Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 29 июня в Кремле общался с бизнесменом Евгением Пригожиным, называющим себя основателем ЧВК «Вагнер». По словам Пескова, Путин пригласил в Кремль 35 человек.





Президент на встрече 29 июня выслушал объяснения командиров ЧВК «Вагнер» и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и боевого применения. В Кремле отметили, что сами командиры «акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, а также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину».





24 июня Пригожин объявил, что вагнеровцы блокировали Ростов-на-Дону. Бизнесмен потребовал встречи с главами Минобороны и Генштаба. Против Пригожина открыли уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Путин назвал действия руководства ЧВК «Вагнер» предательством и ударом в спину.





Вечером 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин заявил, что решил остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Путин 26 июня выразил признательность Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. 27 июня ФСБ прекратила уголовное дело против Пригожина о попытке мятежа.