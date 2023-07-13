Политик Болтон назвал конфликт с Россией «подготовительной стадией» для Украины к вступлению в НАТО

Конфликт с Россией стал для Украины подготовительной стадией на пути вступления в Североатлантический альянс. Таким мнением в интервью RTVI поделился экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. Он отметил, что ВСУ фактически обучены работе с теми типами вооружений, которые используются в НАТО.





При этом именно конфликт двух стран стал для Украины причиной, по которой до наступления мира ей не удастся стать членом альянса. Болтон подчеркнул, что уже многие десятилетия НАТО придерживается правила о невозможности вступления в альянс страны, ведущей боевые действия. При этом эксперт полагает, что Киеву и Москве уже был послан сигнал о том, что после окончания конфликта Украина присоединится к НАТО.





Говоря о НАТО, Болтон также выразил опасения по поводу возможного выхода из альянса Соединенных Штатов. Подобное может случиться, если Трампу удастся переизбраться на пост президента США. Именно этот риск, считает политик, не позволит экс-президенту добиться победы на выборах.





Болтон считает, что сейчас Трамп попросту не готов к переизбранию. Свою роль в этом сыграл как вопрос о членстве США в НАТО, так и сокрытие им важных документов. Он отметил, что две трети всех американцев вообще не хотели бы увидеть еще одну битва Трампа с Байденом в 2024 году. Он уверен, что сейчас жители США желают увидеть новое лицо во главе страны.





Саммит НАТО в Вильнюсе проходил 11-12 июля. Страны альянса выпустили коммюнике, в котором, в частности, назвали Россию наиболее значительной угрозой своей безопасности. При этом они отметили, что НАТО не стремится к конфликту с РФ и надеется поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации.





Президент Украины Владимир Зеленский назвал беспрецедентной и абсурдной ситуацию, когда западные союзники не хотят давать конкретные сроки приглашения страны в альянс и членства в нем. После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на саммите, что союзники пригласят Украину в альянс, когда она выполнит определенные условия.