Суд отправил замглавы Минцифры Паршина под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Минцифры РФ Максима Паршина, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом в пресс-службе суда сообщили журналистам, подчеркнув, что решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.





Чиновник пробудет под домашним арестом два месяца — до 12 сентября. Паршин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»). Следствие просило отправить Паршина в СИЗО, однако суд отклонил это ходатайство.





Ранее Басманный суд Москвы отправил под домашний арест на аналогичный срок гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова по делу Паршина. Ряд Telegram-каналов утверждал, что именно бизнесмен передал взятку замминистра цифрового развития России.





Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что задержали чиновника еще 12 июля за получение взятки в размере 3,5 миллиона рублей в столичном ресторане. Эти средства, по предварительной версии, предназначались за оказание им помощи в выделении грантов.





За получение особо крупной взятки Паршину грозит до 15 лет тюрьмы.