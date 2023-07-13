Пентагон подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов

Вооруженные силы Украины уже получили от США кассетные боеприпасы. Об этом сообщил на брифинге директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.





Симс также отметил, что Киев получил кассетные боеприпасы не только от Вашингтона. Ранее подобные снаряды Киеву согласились передать третьи страны. Он отметил, что эти боеприпасы также уже доставили на Украину.





США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов 7 июля. В Белом доме заявили, что запасы артиллерийских снарядов истощились за время конфликта, на наращивание их производства потребуется время, поэтому передача кассетных боеприпасов — временная мера.





11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Украине российские войска будут вынуждены использовать в ответ аналогичные средства поражения против ВСУ. Он указал, что у РФ на вооружении имеются эти снаряды «на все случаи жизни».





Кассетные боеприпасы снаряжены большим количеством разрывных суббоеприпасов. Эти снаряды имеют широкую зону поражения и особенно опасны при использовании в густонаселенных районах, поскольку часть суббоеприпасов не взрывается и угрожает жизни и здоровью людей долгие годы после окончания боевых действий.