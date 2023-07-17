На востоке полуострова откроют пункты временного размещения туристов после ЧП на Крымском мосту

На фоне ЧП на Крымском мосту в восточной части полуострова будут открыты пункты временного размещения туристов. Об этом написал в своем Telegram-канале советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время ЧП на Крымском мосту пострадала девочка, а ее родители погибли.





По заверению советника главы Крыма Сергея Аксенова, в пунктах временного размещения туристы смогут «получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы».





Крючков уточнил, что для проезда по альтернативному маршруту людям нужно при себе иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей и документы на автомобиль.





Советник главы республики также призвал туристов, выбравших альтернативный маршрут выезда из Крыма через новые регионы РФ, обратить внимание, что работают три пункта пропуска: «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».





Глава Крыма ранее сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты. Он также призвал всех граждан соблюдать спокойствие и получать информацию лишь из проверенных источников.





При этом Минтранс России опроверг слухи о повреждении опор Крымского моста. Со стороны полуострова получило повреждение дорожное полотно на пролетах, заявили в ведомстве.





По информации РИА Новости, водителей останавливают на подъезде к Керчи из-за образовавшейся пробки. ГИБДД предлагает им альтернативный маршрут проезда в город — со стороны села Багерово. По словам правоохранителей, на подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка, поэтому в город проехать не получится.