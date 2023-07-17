Украинская разведка отказалась комментировать ЧП на Крымском мосту

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что не комментируют ЧП на Крымском мосту. Пресс-секретарь ведомства Андрей Юсов подчеркнул, что «можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост — конструкция там излишняя».





Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП. Изначально он не уточнял характер повреждений.





Ранее пресс-служба Министерства транспорта России опровергла информацию о повреждении опор Крымского моста, но подтвердила, что пострадало дорожное полотно. Паромная переправа между Кубанью и Крымом и движение железнодорожного транспорта также были приостановлены.





Аксенов попросил туристов и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост или же в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Власти Крыма также попросили туристов оставаться в своих гостиницах, санаториях и пансионатах.





Позже глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате ЧП погибли супруги. Жене было 36, а мужу — 40 лет, сообщили СМИ. Губернатор также заявил, что 14-летняя дочь пары госпитализирована. Позже появились данные, что ребенок доставлен в реанимацию Темрюкской районной больницы.