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Губернатор Гладков подтвердил, что в результате ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара из Белгородской области
Их несовершеннолетняя дочь госпитализирована undefined
Новости

Губернатор Гладков подтвердил, что в результате ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара из Белгородской области

Их несовершеннолетняя дочь госпитализирована

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара из Новооскольского округа. По данным главы региона, их дочь госпитализирована. У ребенка зафиксированы ранения средней степени тяжести.


Губернатор подчеркнул, что на связи с пострадавшей находится Андрей Иконников — министр здравоохранения Белгородской области. Когда разрешат врачи, ребенок сразу будет перевезен в родной регион, отметил Гладков. 


Он также рассказал, что дал поручение местным властям связаться с родными девочки, и пообещал оказать ей всю необходимую помощь. Кроме того, Гладков выразил соболезнования. 


Утром 17 июля глава Крыма Аксенов сообщил, что движение на Крымском мосту «из-за чрезвычайного происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Он рассказал, что уже провел разговор с министром транспорта России Виталием Савельевым. 


На полуострове принимаются меры для восстановления ситуации, подчеркнул Аксенов. Он также попросил всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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Минтранс России опроверг слухи о повреждении опор Крымского моста

Со стороны полуострова получило повреждение дорожное полотно на пролетах, сообщили в ведомстве 17 июля 2023
Dailystorm - Минтранс России опроверг слухи о повреждении опор Крымского моста
#белгородская область #гладков #крымский мост
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