Минтранс России опроверг слухи о повреждении опор Крымского моста

Конструкции пролетов Крымского моста находятся на своих опорах, информация о повреждении опор не подтверждается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта России. В ведомстве обратили внимание, что повреждено только дорожное полотно.





Утром 17 июля было приостановлено движение автомобильного, а позже и железнодорожного транспорта по Крымскому мосту. Временно прекратила свою работу и паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем.





Глава региона Сергей Аксенов уточнил, что движение на Крымском мосту приостановлено «из-за чрезвычайного происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Он сообщал, что находится на связи с Минтрансом, а на полуострове принимаются меры для восстановления ситуации.





Аксенов призвал автомобилистов не пользоваться для проезда Крымским мостом, а проезжать из-за соображений безопасности по территории новых регионов. Власти Крыма попросили туристов оставаться в своих гостиницах, санаториях и пансионатах.