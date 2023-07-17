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Минтранс России опроверг слухи о повреждении опор Крымского моста
Со стороны полуострова получило повреждение дорожное полотно на пролетах, сообщили в ведомстве undefined
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Минтранс России опроверг слухи о повреждении опор Крымского моста

Со стороны полуострова получило повреждение дорожное полотно на пролетах, сообщили в ведомстве

Конструкции пролетов Крымского моста находятся на своих опорах, информация о повреждении опор не подтверждается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта России. В ведомстве обратили внимание, что повреждено только дорожное полотно.


Утром 17 июля было приостановлено движение автомобильного, а позже и железнодорожного транспорта по Крымскому мосту. Временно прекратила свою работу и паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем.


Глава региона Сергей Аксенов уточнил, что движение на Крымском мосту приостановлено «из-за чрезвычайного происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Он сообщал, что находится на связи с Минтрансом, а на полуострове принимаются меры для восстановления ситуации. 


Аксенов призвал автомобилистов не пользоваться для проезда Крымским мостом, а проезжать из-за соображений безопасности по территории новых регионов. Власти Крыма попросили туристов оставаться в своих гостиницах, санаториях и пансионатах.

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Аксенов призвал туристов выбирать сухопутный маршрут через новые регионы вместо Крымского моста

Ранее политик сообщил о ЧП в районе 145-й опоры со стороны Кубани 17 июля 2023
Dailystorm - Аксенов призвал туристов выбирать сухопутный маршрут через новые регионы вместо Крымского моста
#крым #минтранс #чп #крымский мост
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