Аксенов призвал туристов выбирать сухопутный маршрут через новые регионы вместо Крымского моста

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил туристов и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост или же в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.





Советник Аксенова Олег Крючков также заявил, что в связи с ЧП на Крымском мосту организован сухопутный маршрут. Кроме того, по его словам, в министерстве курортов республики развернут координационный штаб и открыта горячая линия минкурортов по номеру 8-800-511-80-18.





Ранее утром 17 июля Аксенов сообщил, что движение на Крымском мосту «из-за чрезвычайного происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края». Он рассказал, что уже провел разговор с министром транспорта России Виталием Савельевым. На полуострове принимаются меры для восстановления ситуации, подчеркнул Аксенов.





Он также попросил всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Характер повреждений на мосту глава региона не уточнил.