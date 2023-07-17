Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановили движение из-за ЧП

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения на Крымском мосту «из-за чрезвычайного происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края». По его словам, на месте инцидента работают спецслужбы.





Он заявил в своем Telegram-канале, что уже провел разговор с министром транспорта России Виталием Савельевым и принимаются меры для восстановления ситуации. На место происшествия выехал зампредседателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.





Вместе с тем, Аксенов не уточнил, что за чрезвычайное происшествие стало причиной остановки движения и не сказал, имеются или нет в результате этого инцидента пострадавшие. Также он попросил всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.





По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», местные жители слышали несколько взрывов.





8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, частично разрушив два автомобильных пролета. Жертвами теракта стали четыре человека. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал взрыв на Крымском мосту терактом и диверсией, за которыми стоит Украина.





Позднее в ФСБ также заявили, что организатором теракта стало Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. По данным Следственного комитета, установлены 12 лиц, имеющих непосредственное отношение к взрыву на Крымском мосту.