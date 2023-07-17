Жители деревни в Египте заразились неизвестной болезнью

Симптомы неустановленного заболевания выявили у жителей деревни Эль-Аликат на юге от Каира. Эти сведения подтвердило Министерство здравоохранения Египта. Заболевшие жалуются на повышение температуры, рвоту, головокружение, а также ломоту в костях.





Издание Al-Masry Al-Youm пишет, что заболели «десятки человек». По данным Egypt Independent, их около 200 человек, а новостной портал Cairo24 сообщает о тысяче больных.





Местные власти считают, что неизвестное ранее заболевание могут вызывать комары. У жителей деревни взяли анализы для исследования.





В июле 2022 года на юге Танзании более десяти человек заразились неизвестной болезнью, которая характеризуется сильным ознобом, головной болью и в некоторых случаях носовым кровотечением. Об этом со ссылкой на главу медицинской службы страны Айфело Сичвале сообщило местное издание Citizen. По его информации, трое заболевших скончались.