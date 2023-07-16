Трамп заявил, что надавит на Путина и Зеленского для прекращения конфликта

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что в случае победы на выборах главы государства намерен добиться прекращения конфликта на Украине за один день. По его словам, он бы связался с президентом Украины Владимиром Зеленским и сказал, что тот должен заключить мирное соглашение с Россией.





Трамп добавил, что также связался бы с российским лидером Владимиром Путиным и предупредил его, что если тот не захочет заключать мир, то Украина получит еще больше помощи от Соединенных Штатов.





Экс-президент США утверждает, что очень хорошо знает Путина и Зеленского. Он также сказал, что нынешний президент США Джо Байден не способен иметь дело с мировыми лидерами.





Трамп неоднократно заявлял, что способен остановить конфликт на Украине за 24 часа. В конце июня бывший президент США допустил, что Украине, возможно, придется уступить часть своей территории России, чтобы остановить конфликт.