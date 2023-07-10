Зеленский заявил о возможности Байдена закончить конфликт на Украине за пять минут

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден мог бы закончить конфликт за пять минут «ценой Украины», но Киев не согласился бы на этот сценарий развития событий.





Украинский лидер телеканалу ABC News прокомментировал и слова экс-президента США Дональда Трампа, который обещал закончить конфликт за 24 часа. По его словам, Трамп уже располагал достаточным количеством времени, однако у него «видимо, были какие-то другие приоритеты», сказал президент Украины.





Он также подчеркнул, что от американских политиков поступают «опасные сигналы» касательно сокращения помощи Киеву.





Заметка дополняется