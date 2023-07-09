Медведев предупредил о возможности российского удара по АЭС Украины и ядерным объектам Восточной Европы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения СМИ о попытке атаки украинскими военными Смоленской (Десногорской) атомной электростанции.

Он отметил, что если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, то «необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе».





Если события произошли подобным образом, то в таком случае «уже нечего стесняться», написал политик в своем Telegram-канале.





Ранее в Сети появилась информация, что ракеты ВСУ, которые российская ПВО сбила сегодня в Брянской области, могли направляться в сторону Десногорской АЭС в Смоленской области. Никаких официальных комментариев или заявлений по этому поводу от Министерства обороны РФ не поступало.