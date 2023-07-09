Столтенберг заявил, что страны НАТО займут единую позицию по Украине на саммите в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил британскому телеканалу Sky News, что члены альянса на предстоящем саммите в Литве выступят с единой позицией по вопросу вступления Украины в состав военного блока.





Он подчеркнул, что хотя «многие союзники имеют различные позиции и взгляды», но сила НАТО состоит в том, что «мы всегда можем сплотиться вокруг общей цели и общего посыла». Столтенберг в интервью Sky News сказал: он абсолютно уверен в том, что члены альянса найдут удобную для всех формулировку относительно перспектив вступления Украины в НАТО.





Ранее сообщалось, что правительство Германии выступает против принятия Киева в состав блока, так как это может усилить противостояние Украины и России. Об этом писала газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванный источник.





В то время как мнения членов НАТО в этом плане расходятся: так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что вступление Украины в военный альянс необходимо всем странам Европы. Саммит в Вильнюсе пройдет 11-12 июля.