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Столтенберг заявил, что страны НАТО займут единую позицию по Украине на саммите в Вильнюсе
Встреча запланирована на 11-12 июля undefined
Новости

Столтенберг заявил, что страны НАТО займут единую позицию по Украине на саммите в Вильнюсе

Встреча запланирована на 11-12 июля

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил британскому телеканалу Sky News, что члены альянса на предстоящем саммите в Литве выступят с единой позицией по вопросу вступления Украины в состав военного блока. 


Он подчеркнул, что хотя «многие союзники имеют различные позиции и взгляды», но сила НАТО состоит в том, что «мы всегда можем сплотиться вокруг общей цели и общего посыла». Столтенберг в интервью Sky News сказал: он абсолютно уверен в том, что члены альянса найдут удобную для всех формулировку относительно перспектив вступления Украины в НАТО. 


Ранее сообщалось, что правительство Германии выступает против принятия Киева в состав блока, так как это может усилить противостояние Украины и России. Об этом писала газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванный источник. 


В то время как мнения членов НАТО в этом плане расходятся: так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что вступление Украины в военный альянс необходимо всем странам Европы. Саммит в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. 

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#нато #украина #столтенберг
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