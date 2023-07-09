В небе над Брянской областью силы ПВО сбили две украинские ракеты

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что в результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь.





По словам главы региона, обошлось без пострадавших. На месте инцидента уже работают оперативные службы.





Ранее в этот день глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что между местными городами Каменск и Донецк была сбита украинская ракета. По его словам, обошлось без жертв. Осколками частично повреждена кровля нескольких строений, а ущерб еще предстоит уточнить, заявил губернатор.





6 июля руководитель «Царских волков», экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что бойцы добровольческого отряда БАРС-11 и командование подразделения «Царские волки» в Запорожской области вывезли с линии соприкосновения в зоне СВО британскую дальнобойную ракету Storm Shadow.





Ракету передали одному из российских оборонных предприятий, специалисты «расшифруют» алгоритмы системы управления этого вооружения и поделятся ими с экспертами сил ПВО, написал Рогозин в своем Telegram-канале.