В Иркутской области в реке нашли тело полуторагодовалой девочки, которую искали месяц

В Иркутске обнаружили тело девочки полутора лет, которую искали с июня, рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по региону.





Тело ребенка было найдено в реке Ушаковка у моста в районе ТЦ «Флагман», уточнили в ведомстве. На месте происшествия работают следователи, следователи-криминалисты и сотрудники МЧС, уточнили в управлении.





2 июля СК РФ по Оренбургской области сообщило, что в реке Самара было обнаружено тело пропавшей пятилетней девочки без видимых признаков криминальной смерти.





Следственный комитет ранее сообщил, что в городе Сорочинске Оренбургской области пропала пятилетняя девочка. О несовершеннолетний ничего не было известно с 30 июня. Ее искали около 300 человек: волонтеры, водолазы, местные лесничие, пожарные и кинологи.





Как сообщалось, днем 30 июня Василиса вышла погулять во двор дома на улице Набережной Сорочинска и пропала. Местные жители сообщили, что ребенок болен и не разговаривает, но отзывается на свое имя.