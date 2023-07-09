Губернатор Голубев заявил, что между ростовским Донецком и Каменском сбита украинская ракета

Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что между местными городами Каменск и Донецк была сбита украинская ракета. По его словам, обошлось без жертв.





Осколками частично повреждена кровля нескольких строений, а ущерб еще предстоит уточнить, заявил губернатор.





Ранее о работе системы противовоздушной обороны сообщил глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев. В своем Telegram-канале он указал, что пострадавших нет, зафиксированы лишь небольшие технические повреждения.





В ночь на 26 мая силами ПВО была сбита украинская ракета в районе Морозовска Ростовской области. Голубев тогда призвал население региона сохранять спокойствие.