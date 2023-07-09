В Екатеринбурге 15 человек заразились менингококковой инфекцией

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что число жителей, у которых выявлена менингококковая инфекция, составило 15 человек. Два случая оказались летальными.





5 июля управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщало о семи случаях заражения менингококковой инфекцией, зарегистрированных у работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. На месте провели комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.





Ранее сообщалось также, что всего за сутки после заражения скончались 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. Состояние госпитализированных с менингитом пациентов медики оценивают как стабильное.





В ноябре 2019 года в Тюмени от менингита скончался 18-летний курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. Еще 21 учащийся госпитализирован с различными диагнозами в инфекционные отделения больниц.