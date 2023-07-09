В Госдуме предложили семьям с детьми бесплатно выдавать земельные участки

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, которые проживают в браке свыше 10 лет и имеют детей.





Земельные наделы планируют выдавать для индивидуального жилищного строительства. Сейчас проект закона рассматривает правительство.





27 июня стало известно, что депутаты Госдумы от ЛДПР разработали закон об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех россиян, чей месячный доход составляет меньше 30 тысяч рублей. Авторы законопроекта полагают, что эти меры позволят улучшить финансовое благосостояние людей.





Сейчас НДФЛ в России равен 13% для граждан с годовым доходом до пяти миллионов рублей, 15% — для тех, кто зарабатывает выше этого показателя. В случае одобрения законопроекта депутатами, сенаторами и президентом новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года.