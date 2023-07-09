В Сочи десятки машин унесло ливнем

По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. По словам мэра города Алексея Копайгородского, 10 жителей четырехэтажки по Кипарисовой улице заселили в пункт временного размещения.





СМИ пишут, что вода понемногу начала отступать. Мониторинговым группам предстоит оценить ущерб, нанесенный стихией.





В ночь на 24 июля 2022 года город-курорт Сочи также столкнулся с небывалым разгулом стихии. Из-за сильных залповых ливней были подтоплены дороги, первые этажи зданий и домов и электростанции.





Реки Хоста, Мацеста, Бзугу и Кудепста вышли из берегов. В городе не было света и питьевой воды, были перекрыты трассы. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о гибели местной жительницы.