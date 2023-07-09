В Сочи десятки машин унесло ливнем

В сочинском районе Хоста десятки автомобилей буквально смыло потоком воды из-за сильного ливня, превратив машины в груды металла. Сообщается, что подтоплены цокольные этажи частных домов. На месте дежурят экстренные службы.
По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. По словам мэра города Алексея Копайгородского, 10 жителей четырехэтажки по Кипарисовой улице заселили в пункт временного размещения.
СМИ пишут, что вода понемногу начала отступать. Мониторинговым группам предстоит оценить ущерб, нанесенный стихией.
В ночь на 24 июля 2022 года город-курорт Сочи также столкнулся с небывалым разгулом стихии. Из-за сильных залповых ливней были подтоплены дороги, первые этажи зданий и домов и электростанции.
Реки Хоста, Мацеста, Бзугу и Кудепста вышли из берегов. В городе не было света и питьевой воды, были перекрыты трассы. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о гибели местной жительницы.