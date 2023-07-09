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Минобороны Украины признало ответственность за подрыв Крымского моста
Целью теракта было нарушение логистики, заявили в ведомстве undefined
Новости

Минобороны Украины признало ответственность за подрыв Крымского моста

Целью теракта было нарушение логистики, заявили в ведомстве

Министерство обороны Украины официально заявило о своей причастности к подрыву Крымского моста, который произошел 8 октября 2022 года. Об этом рассказала замминистра обороны страны Анна Маляр. 


В своем Telegram-канале она отметила, что с момента, когда был нанесен первый удар по Крымскому мосту, прошло 273 дня. Маляр также подчеркнула, что целью теракта стало нарушение логистики в России.


В конце мая глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову уже косвенно подтверждал причастность Киева к подрыву Крымского моста. 


8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, частично разрушив два автомобильных пролета. Жертвами теракта стали четыре человека. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал взрыв на Крымском мосту терактом и диверсией, за которыми стоит Украина.


Позднее в ФСБ также заявили, что организатором теракта стало Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. По данным Следственного комитета, установлены 12 лиц, имеющих непосредственное отношение к взрыву на Крымском мосту.

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#спецоперация #украина #минобороны #крымский мост
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