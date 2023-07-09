В Нью-Йорке неизвестный на скутере открыл стрельбу по прохожим

Неизвестный молодой человек на скутере начал беспорядочную стрельбу по прохожим, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию. Жертвой стрелка стал 87-летний мужчина. Еще три человека получили ранения.





Представители правоохранительных органов сообщили, что задержали злоумышленника. Известно, что ему 21 год. Мотивы стрелка выясняются.





2 июля в Хорватии в городе Сисаке задержали вооруженного преступника, открывшего стрельбу. Одна женщина скончалась, еще четыре человека были госпитализированы. Стрельба произошла возле нефтеперерабатывающего завода.





3 мая в школе в центре Белграда жертвами стрельбы стали восемь учащихся и один охранник. Огонь открыл 14-летний подросток.