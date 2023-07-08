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В Великом Новгороде нашли труп девушки в бочке на балконе
Убийца обернул тело целлофаном, во рту у погибшей был кляп undefined
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В Великом Новгороде нашли труп девушки в бочке на балконе

Убийца обернул тело целлофаном, во рту у погибшей был кляп

В Великом Новгороде в квартире обнаружена бочка с телом 23-летней девушки внутри, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, возлюбленный погибшей (ему тоже 23 года) 3 июля принес емкость домой и сказал девушке, что собирается хранить там химические удобрения. Убийство произошло 7 июля, преступник спрятал тело жертвы в бочке и сбежал. Следственный комитет уточняет, что труп был в бочке.


Руки и ноги жертвы были связаны, во рту у нее был кляп, пишет «112». РИА Новости также сообщает, что тело девушки было обернуто целлофаном. По словам источника агентства, с заявлением в полицию обратилась мать девушки, потому что дочь перестала отвечать на звонки. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает Следственное управление СКР по Новгородской области.

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Петербургский телеканал «78» сообщает, что погибшая работала дизайнером в Северной столице, увлекалась аниме.

#великий новгород #происшествие #убийство
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