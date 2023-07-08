В Великом Новгороде нашли труп девушки в бочке на балконе

В Великом Новгороде в квартире обнаружена бочка с телом 23-летней девушки внутри, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, возлюбленный погибшей (ему тоже 23 года) 3 июля принес емкость домой и сказал девушке, что собирается хранить там химические удобрения. Убийство произошло 7 июля, преступник спрятал тело жертвы в бочке и сбежал. Следственный комитет уточняет, что труп был в бочке.
Руки и ноги жертвы были связаны, во рту у нее был кляп, пишет «112». РИА Новости также сообщает, что тело девушки было обернуто целлофаном. По словам источника агентства, с заявлением в полицию обратилась мать девушки, потому что дочь перестала отвечать на звонки. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает Следственное управление СКР по Новгородской области.
Петербургский телеканал «78» сообщает, что погибшая работала дизайнером в Северной столице, увлекалась аниме.